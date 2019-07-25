Arap dünyasının Tarkan'ı olarak bilinen Tomy Orman hayatını kaybetti!
Arap dünyasının Tarkan'ı olarak bilinen Tomy Omran, beyin kanserine yenik düşerek 36 yaşında hayatını kaybetti.
Arapların Tarkan'ı olarak ünlenen ve bir dönem Türk televizyonlarına da konuk olan Tomy Omran sevenlerini yasa boğdu. Ses sanatçısı Onur Akay, Tomy Omran'ın, beyin kanserinden hayatını kaybettiğini duyurdu.
Onur Akay, genç yaşında hayata veda eden genç şarkıcı için şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'da yaptığı 'Angel in the Sky' adlı şarkısı ile Avrupa'nın en iyi 40 müzik listesinde de yer alan Suudi şarkıcı ve Arapların Tarkan'ı olarak tanınan Tomy Omran'ı, 36 yaşında beyin kanserinden kaybettik.
Annesi Türk olan Tomy, 2014 yılında Türkiye'ye geldiğinde tesadüfen kendisi ile bir canlı yayına konuk olduk ve bana olan hayranlığını açıklamıştı. O gün benimle çekildiği fotoğrafı sosyal medya adresinden "With the great Turkish singer Onur Akay" yazarak paylaşınca ise, tüm Arap medyasında haber olmuştuk.
Tomy, bir canlı yayına ise Tuba Büyüküstün'le katılmıştı. 2 ay yoğun bakımda kalan Tomy Omran Suudi Arabistan'da toprağa verilmiş. Mekanı cennet olsun inşallah."