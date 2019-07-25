Arap dünyasının Tarkan'ı olarak bilinen Tomy Orman hayatını kaybetti!

Onur Akay, genç yaşında hayata veda eden genç şarkıcı için şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'da yaptığı 'Angel in the Sky' adlı şarkısı ile Avrupa'nın en iyi 40 müzik listesinde de yer alan Suudi şarkıcı ve Arapların Tarkan'ı olarak tanınan Tomy Omran'ı, 36 yaşında beyin kanserinden kaybettik.