Araç sahipleri dikkat! 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu! Hangi araç kaç TL MTV ödeyecek?

Bu oran doğrultusunda, geçtiğimiz yıl sıfır ve ikinci el araç modellerinden alınan MTV ödemelerine de aynı oranda zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle: