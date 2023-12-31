Araç sahipleri dikkat! 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu! Hangi araç kaç TL MTV ödeyecek?
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre MTV'ye yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam geldi. İşte araç araç, model model 2024'te ödeyeceğimiz yeni MTV ücretleri...
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak 2024 tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadı. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Bu oran doğrultusunda, geçtiğimiz yıl sıfır ve ikinci el araç modellerinden alınan MTV ödemelerine de aynı oranda zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.309 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 987,2 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 347 TL
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.437 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.088,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 383,5 TL