Araç alacaklar dikkat! Otomobil fiyatlarında indirim kapıda: Piyasada kredi ve faiz hareketliliği
Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taşıt kredisi güncel faiz oranlarını araştıranların sayısı da arttı. 'Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor mu?' sorusunu sektör temsilcileri yanıtladı.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben taşıt kredileri ile alakalı önemli bir açıklamaya imza attı. Buna göre taşıt kredilerinde kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Otomobil kredilerinde taksit adedi ve miktarın artırılmasına dair kritik detayları paylaşan Akben, taşıt kredilerinde yüksek faizlere de ilgi çekti. Sektör temsilcileri ise bu kararın bir an önce hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.
İşte taşıt kredilerinde yeni planlama ile alakalı merak edilen son dakika gelişmeleri…
Çip krizinin yanı sıra kurdaki yükselişe paralel olarak satışların hız kestiği otomotiv pazarında, sektörün uzun süredir gündeminde olan ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Karar ile sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi.
Yüzde 12,8 oranında azaldı: Bu gelişme ile sıfır araç fiyatlarında geri gelme beklentisi oluşurken, uzun bir süredir kontak kapatan ikinci el araç sektörüne de olumlu yansıması bekleniyordu. Ancak Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ocak ayında otomobil ve hafif ticari pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri devam eden düşüş süreci böylece yeni yıla da taşınmış oldu.
29 bin 20 adede geriledi: Sadece otomobil satışları yüzde 17,9 oranında düşüş yaşayıp 29 bin 20 adede geriledi. Hafif ticari pazarındaki artış ise devam ediyor. Bu bağlamda yüzde 8,9 oranında artan hafif ticari pazarında 9 bin 111 adetlik satış gerçekleşti. 2020’de 6 milyon 477 bin adet olan ikinci el pazarı ise 2021’i yüzde 7,1 düşüşle 6 milyon 15 bin adetle kapattı.