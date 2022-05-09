Arabasını öyle bir hale getirdi ki gören bir daha bakıyor!

Aracını polis otosu gibi giydirdi

Festivale katılanların meraklı gözlerle izlediği araçların arasında polis otosu gibi giydirilen araç da vardı. Festival alanına getirildikten sonra, festival alanında reflektif araç kaplama folyolarıyla polis otosu gibi giydirilen araç ilgi odağı oldu. Arabanın sahibi Yusuf Seyrekbasan, festival alanına geldiğinde arabayı polis otosu gibi giydirdiğini ve herkesin fotoğraf çektiğini söyledi.