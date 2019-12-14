Arabadan sokağa atıldı! Genç kız sokak ortasında sinir krizi geçirdi
BURSA’da bir sürücü, tokatladığı genç kızı seyir halindeki otomobilden aşağı attı. Sinir krizi geçiren genç kız yol ortasında ağladı. Zor sakinleştirildi.
Olay Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A. ile sürücü B. K. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesiyle sürücü B. K. yanında oturan Ayşe A.’ya önce tokat attı, daha sonra seyir halindeyken otomobilden attı.
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Yol ortasında bayılan Ayşe A. vatandaşlar tarafından ayıltılırken, sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızı hastaneye götürmek istedi.
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