Arabada yakaladı! İfşa bombasıyla İrem Derici Cem Belevi itiraflarını sıraladı: Kayıtlar var, gizli bir...
İhanetle sarsılan İrem Derici, Cem Belevi'yle ilgili demediğini bırakırken Nergis Nesrullayeva cephesinden şaşırtan bir paylaşım geldi.
İrem Derici, geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı alan ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.
'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan Derici, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.
Belevi ise 'ihanet' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu." demişti.
Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü şarkıcılar, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Barışma sonrası çift Hollanda'da aşk tazelemişti.