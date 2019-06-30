Arabada görüntülenmişti! Sıla evleniyor mu?
Şarkıcı Sıla'nın sarmaş dolaş bir şekilde arabada uyurken görüntülendiği Masterchef Hazer Amani ile evleneceği iddia edildi.
Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan sevilen şarkıcı Sıla bu kez bomba bir iddiayla daha gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programında evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
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Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani sarmaş dolaş bir şekilde kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalanmıştı.
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Olay sonrası ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Aşk haberlerini yalanlayan ikilinin Bodrum Gümüşlük'te birlikte yaşadıkları, evlilik hazırlıklarında oldukları söyleniyor.
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Ne var ki bu aşka Sıla'nın ailesinden onay çıkmadığı da konuşuluyor.
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