Apple'dan iPhone fiyatlarına bir zam daha! Güncel iPhone fiyat listesi 13 Pro Max 41.999 TL
ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyat listesini 26 Kasım 2021 tarihi itibariyle güncellemişti. Firma, 18 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere bir zam kararı daha aldı. 23 gün aradan sonra gelen zamlarla en ucuz iPhone modeli 10 bin 499 liraya, en pahalı model ise 41 bin 999 liraya yükseldi.
Apple, Türkiye'de dolarda yaşanan kur artışının artışı nedeniyle bir süre önce sipariş almayı durdurmuştu. Ardından, Apple ürünleri tekrar siparişe açılmıştı.
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NTV'deki habere göre ABD'li teknoloji devi, 26 Kasım itibariyle Türkiye'deki fiyatlarını güncellemişti. Dolar kurunun 17 lira seviyesine yükselmesinin ardından Apple ürünlerine bir zam daha geldi.
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18 Aralık'tan itibaren geçerli olacak güncel iPhone fiyatları şöyle:
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iPhone SE
iPhone SE 64 GB: 10.499 TL
iPhone SE 128 GB: 11.499 TL
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