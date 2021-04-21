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Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

Apple, Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıttığı lansmanda eski ürünlere zam yaptı. Pek çok ürünün fiyatı değişirken zam Türkiye'yi de kapsıyor. İşte zam sonrası yeni fiyatlar ve tanıtılan yeni modeller...

Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün pek çok yeni cihaz tanıttı. Şirket lansman sonrası Türkiye'de zam kararı aldı.

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Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL
Eski fiyat: 5.799TL

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Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL
Eski fiyat: 7.199TL

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Apple Türkiye'de zam yaptı! Hepsinin fiyatı arttı işte Apple ürünlerin zamlı fiyatları

iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL
Eski fiyat: 7.199TL

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