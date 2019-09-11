Apple kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi geliyor
Apple, yeni telefonu iPhone 11'i dün tanıtmasının ardından iOS 13 güncellemesi yeniden gündeme geldi. iOS 13'ün kullanıma girmesi ile bazı iPhone modellerine sunduğu desteğe son verecek.
Apple'ın 10 Eylül'de yapacağı lansman ile yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı. Lansmanda adı geçmeyen iOS 13 ile ilgili merak edilen tarih ise sonunda netleşti.
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ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. Bununla birlikte Apple bazı iPhone modellerinde yeni iOS'un kullanılmasına izin vermeyecek.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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iPhone 11
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