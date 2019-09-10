Apple iPhone 11’i tanıtınca ortalık yıkıldı kamerası dalga konusu oldu

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanında fiyatını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları, yeni tasarımla dalga geçti. Yeni tasarımı ocaktan, traş makinesine, tıraş makinesinden hindistan cevizine kadar birçok şeye benzeten sosyal medya kullanıcıları, kırdı geçirdi.