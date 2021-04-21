Lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen yeni renk de belli oldu. Apple bu modellere mor rengi de entegre etti. Mor iPhone'lerin 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. Mor iPhone'ler 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.