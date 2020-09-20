Apartman bloklarına orman diktiler! Ekolojik cennet hayali tam bir felakete dönüştü
ÇİN'de ekolojik bir cenneti andırması amaçlanarak bir sitenin bloklarına orman inşa edildi. Ancak her şey kısa sürede felakete dönüştü. Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti. Ekolojik cennet hayali cehenneme dönüşünce siteye sadece 10 aile taşındı.
ÇİN’de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu “dikey bir ormanda” yaşama fırsatı sunuyordu. Sitedeki 826 dairenin tamamı bu yıl Nisan ayında satıldı. Ancak sonrası tam bir felakete dönüştü.
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Projeyi yürüten emlak acentesine göre 826 dairenin tamamı bu yıl Nisan ayında satıldı. Ancak modern bir eko-cennete benzemesi amaçlanan bölge, kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine döndü.
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Zira konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Çünkü siteyi ormana çevirmek için etkilen bitkileri sivrisinekler de çok seviyordu ve bu hiç hesap edilmemişti.
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Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi’ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi.
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