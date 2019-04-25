Anzaklardan Çanakkale'de ''Şafak Ayini''

'Şafak Ayini' saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.