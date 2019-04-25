Anzaklardan Çanakkale'de ''Şafak Ayini''
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. Tören esnasında Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektup okunurken, duygulu anlar yaşandı.
Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümünde, Anzak Koyu’nda ''Şafak Ayini'' yapıldı. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan ''Şafak Ayini'' öncesinde yaklaşık 1100 Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.
Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da
yayınlandı.
'Şafak Ayini' saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.
Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde de müzik çalındı.