Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.