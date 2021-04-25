Anzak Koyu'nda sessiz 'Şafak Ayini' Koronavirüs önlemleri altında 106. yıl anması
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi. Anzak Koyu'ndaki koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk töreni yapıldı.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 106’ncı yılı anma törenleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ yapıldı. Anzak Koyu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.
Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.