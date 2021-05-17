Antidepresanın yan etkileri neler? Antidepresan kullananlar dikkat!
Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanın yan etkilerinin neler olduğunu biliyor muydunuz? İşte antidepresan ilaçlarının vücuda etkileri...
Depresyon bazı kişiler tarafından hafife alınsa da toplumda her 10 insandan biri hayatı boyunca depresyon geçirmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşları 4-16 arasında olan çocuklarda bile % 4 oranında depresyon tespit edilmiştir. Depresyonun tedavisinde ise antidepresanlara başvurulmaktadır.
Antidepresanlar hangi hastalıklar için kullanılır?
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar: Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünce ve hareketlere sahip insanlardır. Takıntılı düşüncelerinden geçici olarak kurtulmak için bazı tekrarlayıcı hareketler yapabilirler. Temizlik hastalığı, simetri hastalığı, büyükten küçüğe doğru dizme gibi...
Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar: Kişiler yaşadıkları durumla uygun olmayacak şekilde sürekli endişelidirler. Endişe konuları, para, iş, sağlık ve aile ile ilgili olabilir. Genellikle en olumsuz sonucu düşünürler. Bu düşünceler için ortada bir sebep olması gerekmez. Kaygı düşünceleri en az 6 ay boyunca devam etmektedir.
Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar: Çok stresli, üzücü ve korkutucu yaşamsal olaylardan sonra gelişen aşırı kaygılı olma halidir. Ciddi trafik kazaları, cinsel saldırı, soygun, uzun süreli cinsel istismar, şiddetli ölümlere tanık olmak, terör saldırıları, deprem, sel ve yangın gibi durumları yaşamış olanlarda sık görülür.