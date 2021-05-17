Antidepresanın yan etkileri neler? Antidepresan kullananlar dikkat!

Depresyon bazı kişiler tarafından hafife alınsa da toplumda her 10 insandan biri hayatı boyunca depresyon geçirmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşları 4-16 arasında olan çocuklarda bile % 4 oranında depresyon tespit edilmiştir. Depresyonun tedavisinde ise antidepresanlara başvurulmaktadır.