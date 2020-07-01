Antalya'ya iki yolcu uçağı dolusu turist geldi Türkiye Ukrayna arası uçuş bugün başlamıştı
ANTALYA Ukraynalı turist akınına uğradı... İki yolcu uçağıyla gelen toplam 321 yolcu, geniş güvenlik önlemleri arasında maskeli bir şekilde kente ayak bastı.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında durdurulan Ukrayna-Türkiye uçuşları, bugün itibariyle başladı. Ülkenin Harkov ve Zaporijya kentlerinden kalkan uçaklar, Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Ukrayna, uzun zaman sonra Türkiye’ye uçuşlarına başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurmuştu.
Antalya'ya 321 turist ayak bastı
Ülkenin Harkov kentinden 189, Zaporijya kentinden de 132 yolcuyla hareket eden uçaklar, gece saatlerinde Antalya Havalimanı’na vardı.
Uçaktan indikten sonra da yüzlerinden maskelerini çıkarmadığı gözlenen turistler, havalimanının belirli noktalarına yerleştiren dezenfektanları da kullanarak, servislere bindi ve hava limanından ayrıldı.