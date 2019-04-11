Antalyaspor'a dev akrep heykeli

Muratpaşa Belediyesi, Antalyaspor'un simgesi olan akrebi, sadece demir ve sacdan oluşan dev bir heykele dönüştürdü. 4 metre uzunluğa, 3 metre 20 santimetre genişlik ve 2 metre yüksekliği bulunan heykel, 4 aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. 7 metre uzunluk ve 2 metre yüksekliğinde futbol topu formunda kaidesi bulunan heykel, Antalyaspor'un evi Antalya Stadyumu'nun önüne yerleştirdi.