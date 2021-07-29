Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını büyüyor! Bir kişi öldü evlerin yüzde 80'ni yandı

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan ve havadan müdahale hızlandı. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.