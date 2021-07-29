Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını büyüyor! Bir kişi öldü evlerin yüzde 80'ni yandı
ANTALYA felaketi yaşıyor. Manavgat'taki yangın felaketi bitmeden gece yarısı Akseki ilçesinde de orman angını başladı. Yangın büyüyerek Manavgat'a da sıçradı. 5 mahalle boşaltıldı. Akseki Kaymakamı, "1 kişi öldü, yangının başladığı Kepezbeleni mahallesindeki evlerin yüzde 80'i yandı" dedi.
Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan ve havadan müdahale hızlandı. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.
Antalya'da Manavgat'taki yangın söndürülemeden Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.
Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
Bir kişi öldü, mahalledeki evlerin yüzde 80'ni yandı
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi. Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Kaymakam Hülür, şu bilgileri paylaştı: