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Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

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Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden olan Antalya Eyyam-ı bahur sıcaklarında vatandaşlara isyan ettirdi. Şehirde nem oranı yüzde 73'e çıktı.

Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Antalya’da temmuz ayında etkili olan kavurucu ve sıcak hava ağustos ayının girmesiyle birlikte yerini yüksek neme bıraktı.

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Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

Eyyamıbahur sıcaklarıyla birleşen yüksek nemde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüzde 76’ya ulaşan nem hissedilen sıcaklığı 40 derecelere taşıyor.

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Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde görüş mesafesi azalırken, Antalya’yı çevreleyen Toroslar ise görünmez hale geldi. 

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Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı

Kentte hava sıcaklığı 31 deniz suyu ise 30 derece ölçülürken, nemden bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. 

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