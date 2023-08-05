Antalyalılar sıcaklara isyan etti! Nem oranı yüzde 73'e çıktı
Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden olan Antalya Eyyam-ı bahur sıcaklarında vatandaşlara isyan ettirdi. Şehirde nem oranı yüzde 73'e çıktı.
Türkiye’nin en önemli turizm kenti Antalya’da temmuz ayında etkili olan kavurucu ve sıcak hava ağustos ayının girmesiyle birlikte yerini yüksek neme bıraktı.
Eyyamıbahur sıcaklarıyla birleşen yüksek nemde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüzde 76’ya ulaşan nem hissedilen sıcaklığı 40 derecelere taşıyor.
Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde görüş mesafesi azalırken, Antalya’yı çevreleyen Toroslar ise görünmez hale geldi.
Kentte hava sıcaklığı 31 deniz suyu ise 30 derece ölçülürken, nemden bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.