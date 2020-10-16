Antalyalı genç bu iş için bilgisayar mühendisliğini bıraktı! Siparişlere yetişemiyor
Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor.
İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu.
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Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü.
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Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.
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Kariyerini bırakan Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya'da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi.
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