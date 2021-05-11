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Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

ANTALYA'da kısıtlamadan muaf üreticiler, 40 dereceyi bulan serada koronavirüs tedbirleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğuyla üretim yapan çiftçi Hasan Aydın, haftada 35 ton domates hasat ediyor.

Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

Turizmin başkenti Antalya'da kısıtlamadan muaf çiftçiler, üretimin aksamaması için 17 günlük tam kapanmada üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına giden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını yaptı hem de hasat için hazırlandı. Öğle saatlerinde serada 40 dereceleri bulan sıcaklığa dayanan üreticiler, maske ve fiziki mesafeye uygun çalışıyor.

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Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

Aksu ilçesinde topraksız üretim yapan Hasan Aydın, serasında toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanıyor. Bu sistemde fideler, Hindistan cevizi kabuklarının içine dikiliyor.

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Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

Bu şekilde hem topraktan gelen hastalıkların önüne geçiliyor hem de sürekli toprağa bakım yapmak masrafından tasarruf ediliyor. Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domateslerin fideleri ise yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşıyor.

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Antalyalı çiftçi Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiyor! Paraya para demiyor

Haftada 35 ton ürün topladığını anlatan Hasan Aydın, “Vatandaş dışarı çıkmasın, kurallara uysun. Biz üreticiler olarak her zaman işimizin başındayız. Onlar için taze üretmeye devam ediyoruz. Maskelerle serada çalışmak zor oluyor ama kurallara uymak zorundayız" dedi.

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