Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın önünde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti. Ekipler evin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.