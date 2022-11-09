Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı
ANTALYA'da dün kan donduran bir olay yaşandı. Yeni doğmuş bir bebek 5. kattan atıldı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Bebeğin de...
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın önünde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti. Ekipler evin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.
Yapılan incelemede 5. kattan atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S’ye ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, baba B.S’yi (55) de gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi.