BIST 4.415
DOLAR 18,60
EURO 18,73
ALTIN 1.022,62

Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı

ANTALYA'da dün kan donduran bir olay yaşandı. Yeni doğmuş bir bebek 5. kattan atıldı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Bebeğin de...

Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın önünde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti. Ekipler  evin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.

15
Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı

Yapılan incelemede 5. kattan atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S’ye ait olduğu belirlendi.  Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, baba B.S’yi (55) de gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi.

25
Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı
35
Antalya'daki vahşet! Camdan atılan yeni doğmuş bebek bakın kimin çıktı
45