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Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar

ANTALYA'nın Finike ilçesinde dün gece yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar

Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahilden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada Fatma Keçekülah (63), Ayşe Aloğlu (75) ve Zekiye Kayabaş (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut K. tutuklandı.

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Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar

Gece saatlerinde Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, buradan kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne getirildi. 

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Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar

İşlemleri tamamlanan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'ın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Antalya'daki katliam gibi kaza! Yakınları kahroldu hüngür hüngür ağladılar
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