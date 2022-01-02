Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti
HAFTA içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor. 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti.
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Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.
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Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
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Kimileri denizin keyfini çıkardı, kimileri de sahilde uzanarak güneşlendi.
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