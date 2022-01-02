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Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

HAFTA içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor. 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.

Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti. 

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Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti. 

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Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 

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Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler! Turistler plajlara akın etti

Kimileri denizin keyfini çıkardı, kimileri de sahilde uzanarak güneşlendi.

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