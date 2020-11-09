Antalya'da yaşandı! Bir kadın tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını, tokat atıp tartakladı. O anlar anbean görüntülendi.
Antalya'nın Konyaltı ilçesinin Siteler Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, çevredekiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araçtan inen bir kadın ile bir erkek tartışmaya başlıyor.
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Kadın öfkeyle üzerine yürüdüğü erkeği, tartaklayıp, tokatlıyor.
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Yol kenarındaki parka doğru kaçan erkek, kolları ile kendini korumaya çalışıyor. Bu kişilerin kimliği ve neden tartıştığına ilişkin ise herhangi bir bilgi yok.
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