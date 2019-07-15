Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Güver uçurumunda meydana gelen olayda; iddialara göre, 2 gün önce bölgeye gelen bir grup dağcı uçurumdan indikleri sırada iki kayanın arasına sıkışmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Dağcılar, Manavgat ilçesine vardıktan sonra jandarma ekiplerine durumu ihbar etti.