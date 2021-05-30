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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

Turizm kenti Antalya’da, kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler tam kapanmanın son gününde plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Antalya’nın sahilleri kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlere kaldı. Yüzde 73’lük nemle birlikte 30 dereceyi bulan sıcak havada turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler sabahın erken saatlerinde plaja geldi. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

Bazı turistler Akdeniz’in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise bronzlaşmayı tercih etti.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Kısıtlamanın son günü denizin keyfini çıkardılar

Adrenalin seven turistler ise su sporlarında ringo yaptı. 

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