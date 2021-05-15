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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'da kısıtlamadan muaf turistler, bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi.

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürerken, Ramazan Bayramı'nın son günü turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yapan polis ekipleri, dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

 Hava sıcaklığının 22 dereceye, nem oranın ise yüzde 77'ye ulaştığı kentte sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

 Kısıtlamadan muaf turistler, su sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, kumlara uzanarak, güneşlendi.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Çocuklar ise kum üzerinde oyun oynadı.

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