Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürerken, Ramazan Bayramı'nın son günü turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yapan polis ekipleri, dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti.