Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denize girecek nokta kalmadı
İç turizmde hareketliliğin en fazla yaşandığı kentlerin başında gelen Antalya’da, Kurban Bayramı’nın 2. gününde sahillerde yoğunluk oluştu.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirlerde dahil oldu.
Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu.
Denizi, kumu, güneşi gastronomisinin yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle her kesime hitap eden Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yerleri ise turkuaz rengiyle sahiller oluşturdu.
Hava sıcaklığının bayramdan önceki değerlere göre düşük seyretmesinin yanında, esen meltem ile yakıcı bir havanın olmadığı Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu.