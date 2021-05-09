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Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı.

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. 

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Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

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Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

Kentte hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca, sıcak havadan bunalan kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı sahiline geldi.

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Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı! Sahile akın ettiler

Turistler, denizin ve kumda güneşlenmenin tadını çıkarttı. 

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