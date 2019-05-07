Antalya'da trafik kazası 1 ölü 17 yaralı
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otel servisi ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk öldü, 15 kişi yaralandı.
ANTALYA (İHA) - Antalya’nın Kemer ilçesinde otel personelini taşıyan midibüs ile tüp yüklü minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüsteki tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.
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Kemer-Antalya karayolu Beldibi Mahallesi Çifte Çeşmeler mevkinde meydana gelen kazada; otelden aldığı personeli kent merkezine götüren Kasım Ç. (58) idaresindeki 07 FMP 31 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Ahmet Tuluk yönetimindeki 07 AFD 298 plakalı tüp yüklü minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
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Tüp yüklü minibüsün midibüse çarptığı kazada can pazarı yaşandı.
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Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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