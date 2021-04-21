Antalya'da taş atınca hayatının şokunu yaşadı! Köpek yerine 3 bin TL'ye bunu alın
ANTALYA’da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen Ömer Akyüz hayatının şokunu yaşadı.
Olay, 20 Nisan Salı günü Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Ömer Akyüz, kızının bisikletini almak için evinin bahçesine girdiği sırada uzaklaşması için taş attığı kazların saldırısına uğradı.
Kaçmak istediği sırada yere düşen Akyüz, dizinden yaralanırken, telefonu kırıldı. Evlerinde köpekte beslediklerini ve kazların, köpekler kadar saldırgan olmadığını söyleyen Akyüz, kazları satışa çıkardığını duyurdu.
Telefonunu tamir ettirmek için kazları satacağını söyleyen Ömer Akyüz, kampanya yaparak 4 kazı bin TL’ye satacağını söyledi.
Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz, “Dün öğleden sonra saat 16.00 civarlarında kızımın bisikletini almak için bahçeye girecektim. O sırada kazlar üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de onların üzerine gittim. Fakat onlar başarılı oldu, beni kovalamaya başladılar. Ben de kaçarken düştüm." dedi.