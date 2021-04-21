Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz, “Dün öğleden sonra saat 16.00 civarlarında kızımın bisikletini almak için bahçeye girecektim. O sırada kazlar üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de onların üzerine gittim. Fakat onlar başarılı oldu, beni kovalamaya başladılar. Ben de kaçarken düştüm." dedi.