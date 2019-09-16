Antalya'da tarihi 2000 yıl öncesine dayanan 5 antik kentte 5 endemik bitki koruma altında
ANTALYA’da bulunan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan 5 antik kentte, 5 endemik bitki bulunuyor. AB fonuyla desteklenen bir proje kapsamında 5 antik kentteki bu endemik bitkiler ve yine antik kentlerde bulunan arkeolojik kalıntılardaki kabartmalar koruma altına alınacak.
Proje kapsamında Phaselis antik kentinde yetişen ‘burçak’, Perge’nin ‘hava civası’, Side’nin ‘canavar otu’, Aspendos’un ‘orkidesi’ ve Termessos’un ‘çiğdemi’, dünyada yayılış gösterdiği tek alanlar olan bu antik kentlerde koruma altına alınacak. Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler Endemik Çiçekler’ adlı proje, dünyada sadece Antalya’nın 5 antik kentinde yayılış gösteren 5 endemik bitkinin korunmasını amaçlıyor.
Proje kapsamında antik kentlerdeki seçilen 5 bitkiyle birlikte diğer bitki türleri belirlenip kayıt altına alınıyor. Turistik ziyaretler ve bilinçsiz turizm faaliyetleri nedeniyle tehdit altındaki endemik türlerin korunmasına yönelik hazırlanan broşürler eko turizm rehberlerine iletilip, konuyla ilgili seminerler düzenleniyor.
Proje kapsamında türlerin yayılışları sayısal harita üzerinde modellenirken, tehdit faktörlerine bağlı olarak antik kentler içerisinde en uygun yayılma ortamlarına tohum aktarımları yapılıyor. Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında proje ortağı olan Yunanistan ise Atina’daki 4 antik kentte aynı çalışmayı yapıyor. Her iki ülkenin araştırmacıları, projeleriyle ilgili birbirleriyle diyaloglarını sürdürüyor.
Doç. Dr. Gökhan Deniz projenin konusu olan Antalya’nın 5 antik kentindeki 5 endemik bitkinin yayılış gösterdiği bu kentlerin tarihinin en az 2 bin yıllık olduğunu belirtiyor.