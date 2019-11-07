Antalya'da taksici ile gözü yaşlı İranlı turist tartışması
ANTALYA’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Taksici ise, "Taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, iddiaya göre, bankamatikten para çekmek istedi.
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İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.
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Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi.
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Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi ancak İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu.
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