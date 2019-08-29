Antalya'da su almaya başlayan yattaki yolcular ve mürettebat kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra su almaya başlayan lüks tekne, kaptanın dikkati sonrası hızla kıyıya yanaştırıldı. 15’i turist 16 kişi kıyıya çıkarıldıktan sonra yat sulara gömüldü. Daha sonra yat vinç yardımıyla çıkarıldı.
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.
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Alanya Limanı’ndan çoğunluğu Rus 15 turist ve 2 personelle hareket eden 16 metre uzunluğundaki VIP yat, tarihi Selçuklu Tersanesinin yaklaşık 200 metre açıklarındaki Cilvarda Burnu'na geldiği sırada egzoz kısmından su almaya başladı.
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Durumu fark eden tekne kaptanı Alper Yılmaz dümeni Alanya Limanı’na kırdı.
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O sırada liman yetkilerinden de yardım isteyen Yılmaz, yaklaşık 400 metrelik mesafeyi dakikalar içinde gelerek turistler ve 1 personelin sağ sağlım karaya ayak basmasını sağladı.
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