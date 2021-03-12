Antalya'da sosyal medyada gördü sadece bir şey istedi! Korkunç hale geldi
ANTALYA'da 42 yaşındaki Aslı İlhan, sosyal medyadan gördüğü ilan sonrası gittiği güzellik merkezinde hayatı kabusa döndü.
Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleye İlhan, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu.
Burada iddiaya göre salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı, ardından İlhan’ın yüzünde yanıklar ve su toplamalar oluştu.
İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı.
Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salonda da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi.