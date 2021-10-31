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Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA’nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

Antalya’da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.

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Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

Antalya’da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.

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Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu! Turistler denizin keyfini çıkardı

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü.

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