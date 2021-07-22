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Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sahilleri doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşandı.

Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Bayram tatili sebebiyle nüfusunu neredeyse ikiye katlayan Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajı adeta çadır kente döndü. 

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Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

Gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler ise otoparkı doldurdu.

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Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

Günübirlik tatil için gelenler 1 kilometrelik kuyruk oluştururken, trafiğin düzenlenmesi için polis ve jandarma devreye girdi.

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Antalya'da sahiller ağzına kadar doldu! Pes dedirten görüntüler: Böyle tatil olmaz

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin gün aydınlandığında ortaya çıkan görüntüleri pes dedirtti.

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