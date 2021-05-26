Antalya'da Safiye Nur 'Betona düşsem ölmüştüm' deyip anlattı: Duşa sokmak istedi
ANTALYA'da sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından ikinci katın penceresinden aşağı itilmesiyle otomobilin üzerine düşen Safiye Nur Gürbüz (24), olay günü yaşananları anlattı.
Hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs günü evinden işine giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından zorla araca bindirildi. Daşbudak'ın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında para yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Aracın üzerine düştü: Daşbudak'ın darbettiği Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itildi. Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken, Daşbudak ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
3 aylık birliktelik: Safiye Nur Gürbüz, yaşadıklarını, hastane odasında anlattı. Gürbüz, yaklaşık 10 ay önce Aytaç Süleyman Daşbudak ile tanıştığını 3 aylık beraberlik yaşadıklarını, bu süreçte kendisine şiddet uyguladığını, kaşına dikiş atıldığını, bu nedenle darp raporu aldığını aktardı. U
İftiralar atıp barışmak istedi: Uğradığı şiddet nedeniyle 1 ay işe gidemediğini belirten Gürbüz, sevgilisi kendisine ulaşamadığında iş yerine gelerek arkadaşlarını arattırıp tehdit ettiğini, bu nedenle ücretsiz izne çıktığını söyledi. Daşbudak'ın çeşitli iftiralar attığını belirten Safiye Nur Gürbüz “Hemşire olduğum için atama bekliyorum. 'Ben senin sicilini bozacağım' diyerek, yalanlar söyleyerek barışmak istedi." dedi.