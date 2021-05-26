Antalya'da Safiye Nur 'Betona düşsem ölmüştüm' deyip anlattı: Duşa sokmak istedi

İftiralar atıp barışmak istedi: Uğradığı şiddet nedeniyle 1 ay işe gidemediğini belirten Gürbüz, sevgilisi kendisine ulaşamadığında iş yerine gelerek arkadaşlarını arattırıp tehdit ettiğini, bu nedenle ücretsiz izne çıktığını söyledi. Daşbudak'ın çeşitli iftiralar attığını belirten Safiye Nur Gürbüz “Hemşire olduğum için atama bekliyorum. 'Ben senin sicilini bozacağım' diyerek, yalanlar söyleyerek barışmak istedi." dedi.