Antalya'da onu gören 4 yaşında sanıyor gerçek yaşını öğrenen şok oldu: Ayakları kırılabilir
ANTALYA'da doğuştan Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası olan Harun Kaya'nın yaşını öğrenenler şaştı kaldı.
Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43) - Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya'ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu.
Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı.
Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemiklerinin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip.
Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun’un en yakın arkadaşları ise kız kardeşleri.