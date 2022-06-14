Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı
ANTALYA'da akıl almaz kaza. Motorsiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeşe çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti. Kaza yerinden kan donduran ayrıntılar geldi.
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.
Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.
Dili 25 metre uzağa fırladı
Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi. Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.