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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

ANTALYA'da akıl almaz kaza. Motorsiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeşe çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Antalya'da Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti. Kaza yerinden kan donduran ayrıntılar geldi.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Dili 25 metre uzağa fırladı

Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi. Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.

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