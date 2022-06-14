Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü! Gencin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Dili 25 metre uzağa fırladı

Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi. Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.