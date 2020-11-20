Antalya'da miras belgesini görünce şok oldular! 13 gün arayla 2 doğum

Onların da anne ve babaları ayrı: Kaleli, şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra bir çalışma yaptığını belirterek, "Belge üzerinde kardeş göründüğümüz ve birbirini tanımayan kişileri bulup, ziyarete gittim. Durumu anlattığımda onlar da çok şaşırdı, hayrete düştüler. Onlar bana 'Biz seni tanımıyoruz, bugüne kadar hiç görüşmedik, kesinlikle annemiz, babamız ayrı' dediler. Bu iki kişinin de birbirleriyle bir bağlantısı, ilgisi yok. Onların da anne ve babaları ayrı, ölüm tarihleri de ayrı. Onları da araştırdım, buldum." dedi.