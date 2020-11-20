Antalya'da miras belgesini görünce şok oldular! 13 gün arayla 2 doğum
ANTALYA'da yaşayan Ayşe Kaleli, annesinin vefatının ardından çıkardığı mirasçılık belgesinde gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Kaleli, annesi Ganimet Şenol'un 3 Aralık 2019'da ölümü üzerine veraset (mirasçılık) ilamını çıkarmak için Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.
Mahkemenin verdiği belgede, 5 değil 7 kardeş göründüklerini fark eden Kaleli, kayıtlarda hata yapıldığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı. Kaleli, 2009'da vefat eden babasının veraset ilamını çıkardıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.
Belgede 7 kardeş görünüyoruz: Geçen sene kaybettiği annesinin veraset ilamını çıkarmak için mahkemeye başvurduğunu aktaran Kaleli, "Her şey miras belgesi için mahkemeye müracaat etmemle ortaya çıktı. 5 kardeşiz ama belgede 7 kardeş görünüyoruz. Veraset ilanını bütün kardeşlerime attım, onlar da şaşkın. Bazı kardeşlerimin psikolojileri bozuldu." dedi.
Onların da anne ve babaları ayrı: Kaleli, şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra bir çalışma yaptığını belirterek, "Belge üzerinde kardeş göründüğümüz ve birbirini tanımayan kişileri bulup, ziyarete gittim. Durumu anlattığımda onlar da çok şaşırdı, hayrete düştüler. Onlar bana 'Biz seni tanımıyoruz, bugüne kadar hiç görüşmedik, kesinlikle annemiz, babamız ayrı' dediler. Bu iki kişinin de birbirleriyle bir bağlantısı, ilgisi yok. Onların da anne ve babaları ayrı, ölüm tarihleri de ayrı. Onları da araştırdım, buldum." dedi.