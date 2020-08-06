Antalya'da metrelerce yürüyüp topluyorlar çuvalı 50 TL

Çuvalını 50 TL'den satıyorlar

Mağaradan çıkardığı karı, mahallesine götürerek çevresindekilerle yiyen de kardan para kazanan da oluyor. Birçok kişi, Gömbe Mahallesi'ndeki kafelere karın çuvalını 50 liradan satıyor. Dondurma ustaları kara, pekmez, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar katıp geleneksel Gömbe karlamasına üretiyor. Gömbe'ye gelen birçok kişi, Gömbe karlaması yemeden dönmüyor. Bu nedenle günün her saatinde kar mağarasına yolculuk oluyor.