Antalya'da metrelerce yürüyüp topluyorlar çuvalı 50 TL
ANTALYA'da dik yamaçlara tırmanıp merdiven ve testerelerle tam teçhizat ulaşılan karın çuvalı 50 TL'den satılıyor.
Gömbe bölgesindeki Subaşı Yaylası ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki İkiz Göller Yaylası arasında kalan 2 bin 500 metre yüksekliğinde bir mağara bulunuyor. İki yayla arasındaki stabilize yoldan araçlardan inilerek, yaklaşık yarım saat süren dik bir yokuştan ve kayaların arasından 700 metre civarında yürünerek mağaraya ulaşılabiliyor. Gruplar halinde çıkılan mağaranın 13 metre derinliği bulunuyor.
Kar almak için gelenler, yukarıdaki bir kayaya bağladıkları ipe tutunarak 4-5 metre aşağı iniyor. Aşağıdaki merdivenle yerin 13 metre altındaki kar kuyusuna varılıyor. Mağarada ise hava sıcaklığı eksi 3 derece civarında oluyor. İçi kar dolu mağaradan kar eksik olmuyor.
Yukarıdan atılan testerelerle kesilen kar kütleleri çuvallara dolduruluyor. Kar doldurulan çuvallar ağzı bağlanıp, aşağı sarkıtılan ipe bağlanıyor ve yukarıdakiler tarafından çekiliyor. Kesilen karlar yukarı çekildikten sonra aşağı inenler bir bir yukarı çıkıyor. Omuzlara alınan karlar, 700 metrelik yolculuğun ardından araçların bulunduğu yola indiriliyor.
Çuvalını 50 TL'den satıyorlar
Mağaradan çıkardığı karı, mahallesine götürerek çevresindekilerle yiyen de kardan para kazanan da oluyor. Birçok kişi, Gömbe Mahallesi'ndeki kafelere karın çuvalını 50 liradan satıyor. Dondurma ustaları kara, pekmez, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar katıp geleneksel Gömbe karlamasına üretiyor. Gömbe'ye gelen birçok kişi, Gömbe karlaması yemeden dönmüyor. Bu nedenle günün her saatinde kar mağarasına yolculuk oluyor.