Antalya'da markete diye çıkan genç kızdan 17 gündür haber yok

Kaybolduğu gün biri araç gönderip aldırmak istemiş

Torununu kaybolduğu gün gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, “Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torumunu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı. Üzerinde ceket, altında pijaması vardı. Gitti, bir daha da dönmedi" dedi.