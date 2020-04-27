Antalya'da markete diye çıkan genç kızdan 17 gündür haber yok
ANTALYA'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Hayriye Nur Özyurt'un (16) birlikte yaşadığı anneannesi Ayşe Yıldırım, 17 gündür torununun yokluğunu yaşayıp gözyaşı döküyor. Acılı anneanne 'Allah rızası için çocuğumu bulun' diyerek feryat ediyor..
Antalya'da markete gittiğini söyleyip evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeye Lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'tan 17 gündür haber alınamıyor. Birlikte yaşadığı anneannesi ise torunu olmadan yaşayamacağını söyleyip tam 17 gündür gözyaşı döküyor.
Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yanında 8 yaşından beri kalan torununun hayatından endişe ettiğini belirten, KOAH hastası Ayşe Yıldırım, “Torunum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıfına gidiyordu. Bana hemşire olup kalp hastası annesini iyileştireceğini söylüyordu. Hatta durumu kötü olan annesine 3-4 yıl daha dayanmasını söylüyordu" diye konuştu
Kaybolduğu gün biri araç gönderip aldırmak istemiş
Torununu kaybolduğu gün gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, “Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torumunu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı. Üzerinde ceket, altında pijaması vardı. Gitti, bir daha da dönmedi" dedi.