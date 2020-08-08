Antalya'da maden mühendisliğinden sörf tahtacılığına yolculuk

Gönünden, "Hobilerimi kovalayarak evimin bahçesinde kurduğum atölyede üretim yapıyorum. Sörf tahtası, yani kürek sörfü olarak bilinen sporu yapabilmek için bu ürünleri yapıyorum. Babamla birlikte tahtaları yapıyoruz. İlk bordu kendim için yaptım. Beğenildi, yakınlarım talep etmeye başladı. İnsanların ilgi gösterdiğini fark ettim. Bir yıldır üretiyorum. Marmaris, Alaçatı gibi yerlerden talep alıyorum, satışlarımız oluyor. Bu bordların en büyük özelliği tamamen el yapımı olması. Kendim için yaptığım bir tekneyi de 3 yıl önce beğendiler ve sattım. Ardından 3 tekne daha yaptım, üçüne de alıcı çıktı. Hobi olarak çıktığım yolda, şimdilerde sipariş üzerine çalışmaya başladım. İşler biraz daha büyüyünce ürettiğimiz bordları ihraç etmeyi hedefliyorum" dedi.