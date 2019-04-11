Antalya'da liseli kıza dayak vahşetinde yeni gelişme

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.