Antalya'da kulağı olmadan doğdu! Bu hastalık çok nadir gözüküyor

Sarp, 10 skalada 9 alıyor: Sarp'ın ABD'de tedavi görmesi gerektiğini belirten Yağmur Aktaş, “Üzüldüğümüz nokta, tedavisi olduğu halde bunu oğluma yeterli zamanda sağlayamıyoruz. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Oğlumun tedavisinde kulak kepçesi yeniden yapılıp, kulak deliği açılıp, bir de kulak yolu yapılacak. Sarp bu sayede tamamen duyabilecekmiş. ABD'deki doktorlar bunu bize söyledi. Tomografi ve işitme testi sonuçlarına göre Sarp, 10 skalada 9 alıyor. Ameliyat için mükemmel bir aday aslında. O yüzden ameliyatını yaptırabilirsek bizler kadar iyi duyabilecek. Çünkü tek kulakla hiçbirimiz idare edemiyoruz" diye konuştu.