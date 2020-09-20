Antalya'da korona savaşçıları koruyucu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, tüm süreci titizlikle yürütüyor. Sağlık çalışanlarının terden sırılsıklam hali, fedakarlıkla verilen çabayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Bu hastanelerdeki 849 erişkin yoğun bakım yatağından 218'i, pandemi için ayrıldı. Binlerce sağlık personeli ise büyük özveriyle görev yapıyor. Kent merkezindeki pandemi hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 vakasının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana tüm tedbirleri üst seviyede alarak hastaları tedavi ediyor. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları ise koronavirüsle savaşta en ön safta yer alıyor.
Tek amaç: Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi
Kimi yaşlı anne ve babasına kimi çocuklarına ve eşine virüs bulaştırma ihtimalinden dolayı çoğu zaman evlerine dahi gitmiyor. Hastanede doktor odalarında uyuyan ve burada ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının tek amacı ise Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 80 yoğun bakım yatak kapasitesinin 15'i, koronavirüs hastaları için ayrılmış durumda. Bu yatakların tamamı, aralarında 30'lu yaşlarda olanların da yer aldığı hastalarla dolu. 60 sağlık çalışanı, 24 saat süresince hastaların beslenmesinden tuvalet ihtiyaçlarına tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi tedavilerini de üst seviyede gerçekleştiriyor.
İç kısımdaki önlükler sırılsıklam
Sağlık çalışanları, birer astronotu andıran koruyucu kıyafet içinde saatlerce çalışıyor. Bazen uzun saatler üzerlerinde kalan koruyucu tulumu çıkardıklarında, iç kısımdaki önlüklerinin terden sırılsıklam olduğu görülüyor. Hastalar ise temas etmeyecek şekilde hazırlanan birbirlerinden ayrı tutulduğu cam bölmeli alanlarda tedavi görüyor. Sağlık çalışanları, bu tulum içerisindeyken insani ihtiyaçlarının hiçbirini gerçekleştiremiyor. Dinlenmek için tulumları çıkaran sağlık çalışanları, bu aşamada da mesafe ve maske kuralına dikkat ediyor.
"Hastalar yağmur gibi yağıyor... Önlem almadan gezenleri görünce"
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, 21 yıldır yoğun bakımda çalıştığını, ancak hiçbir dönemde bu kadar yoğunluk yaşamadıklarını anlattı. "Hastalar yağmur gibi yağıyor" diyen Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Sağlık çalışanları adeta birer yaprak gibi dökülüyor. Ekibimizden karantinaya alınanlar oluyor. Çalışan sayımız giderek azalıyor. Sınırsız enerjimiz yok. Zor şartlarda çalışıyoruz. Önlem almadan dışarıda gezen vatandaşları görünce üzülüyoruz" dedi.