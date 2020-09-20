Antalya'da korona savaşçıları koruyucu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar

Tek amaç: Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi

Kimi yaşlı anne ve babasına kimi çocuklarına ve eşine virüs bulaştırma ihtimalinden dolayı çoğu zaman evlerine dahi gitmiyor. Hastanede doktor odalarında uyuyan ve burada ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının tek amacı ise Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 80 yoğun bakım yatak kapasitesinin 15'i, koronavirüs hastaları için ayrılmış durumda. Bu yatakların tamamı, aralarında 30'lu yaşlarda olanların da yer aldığı hastalarla dolu. 60 sağlık çalışanı, 24 saat süresince hastaların beslenmesinden tuvalet ihtiyaçlarına tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi tedavilerini de üst seviyede gerçekleştiriyor.