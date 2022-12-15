Antalya'da korkunç cinayet! Sokak ortasında yolunu kesip kurşun yağdırdı
ANTLAYA'da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsın önünü aracıyla keserek kurşun yağdırdı. Saldırıda kaçmaya çalışan şahıs aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybederken cinayet zanlısı polis tarafından suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 PU 887 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde ilerleyen Ömer Sert’in (41) otomobilinin önünü, daha önce tartıştığı R.A. (38) aracıyla kesti.
İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı, ardından Ömer Sert otomobilden çıkıp kaçmaya başladı.
R.A., koşarak takip ettiği Sert’e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert, kanlar içerisinde yere yığıldı.
R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.